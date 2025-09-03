Logo R7.com
Assista à íntegra da Edição Digital do JR 24 Horas desta quarta (3)

Atendimentos de crianças com sintomas de Covid-19 dobram nas UPAs do Rio. Enchentes deixam milhares de pessoas desabrigadas na Índia.

Conteúdo Exclusivo|Do R7

Confira nesta edição do JR 24 Horas: Os atendimentos de crianças com sintomas de Covid-19 mais do que dobraram no estado do Rio de Janeiro. O levantamento da Secretaria de Saúde mostra que 559 crianças com sintomas de Covid foram atendidas em unidades de pronto atendimento do estado entre os dias 27 de julho e 2 de agosto. Esse número subiu para 1.182 entre 17 e 23 de agosto, um aumento de 111% em apenas três semanas. Testes rápidos realizados na rede particular confirmam o avanço dos casos. E ainda: Enchentes deixam milhares de pessoas desabrigadas na Índia.

