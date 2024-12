Assista à íntegra da edição digital do JR 24 Horas desta quarta (4)

Confira nesta edição do JR 24 Horas: Nesta quarta (4), seis partidos de oposição da Coreia do Sul apresentaram um pedido de impeachment contra o presidente Yoon Suk Yeol. A iniciativa é fruto de uma crise causada por um decreto de lei marcial, que restringia direitos civis, e foi revogado após pressão de parlamentares sul coreanos. O ministro da defesa, que apoiou a iniciativa, renunciou ao cargo. E ainda: Prazo para justificar ausência no primeiro turno das eleições 2024 termina na quinta (5).