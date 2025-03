Assista à íntegra da edição digital do JR 24 Horas desta quarta (5)

Confira nesta edição do JR 24 Horas: A quinta onda de calor no Brasil está prevista para continuar até 9 de março, acendendo um alerta para problemas de saúde relacionados a alta temperaturas. Efeitos imediatos do calor extremo vão de náuseas a desmaios, podendo chegar ao óbito. E ainda: Mutirão de negociação e orientação financeira da FEBREBAN oferece descontos até 31 de março.



