Assista à íntegra da Edição Digital do JR 24 Horas desta quarta (9)

Confira nesta edição do JR 24 Horas: Rússia lança o maior ataque de drones contra a Ucrânia desde o início da guerra, em 2022. Ao menos oito civis morreram. Cerca de 730 dispositivos foram disparados perto da fronteira com a Polônia. A confirmação foi feita pelas autoridades ucranianas, que disseram que conseguiram se defender parcialmente e limitar os danos causados pelos bombardeios. E mais: sobe para 111 o número de mortos após enchentes no estado norte-americano do Texas.



