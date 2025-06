Assista à íntegra da Edição Digital do JR 24 Horas desta quinta (12)

Confira nesta edição do JR 24 Horas: Segue para sanção do presidente Lula o projeto de lei que endurece as penas para crimes cometidos em escolas. O projeto aprovado pelo Senado coloca no rol de crimes hediondos a lesão corporal gravíssima e a lesão corporal seguida de morte, que passam a ser inafiançáveis e com início do cumprimento da pena em regime fechado. E ainda: Polícia indiana declara que não há sobreviventes em queda de avião.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!