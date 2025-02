Assista à íntegra da Edição Digital do JR 24 Horas desta quinta (13)

Confira nesta edição do JR 24 Horas: As vendas no varejo fecharam 2024 em alta, segundo o IBGE. O volume de vendas no comércio cresceu 4,7% no ano passado, o melhor resultado desde 2012. Os setores que mais cresceram foram os de artigos farmacêuticos e de perfumaria; veículos e peças; e artigos de uso pessoal e doméstico. E ainda: Calor faz Brasil bater recorde no consumo de energia elétrica.