Assista à íntegra da Edição Digital do JR 24 Horas desta quinta (17)

Confira nesta edição do JR 24 Horas: A primeira quinzena de julho foi a mais fria na capital paulista nos últimos 10 anos. Sete dos primeiros 15 dias registraram temperaturas mínimas abaixo de 15 graus. Em seis dias, as tardes não ultrapassaram os 20 graus. Uma nova massa de ar frio deve reduzir ainda mais as temperaturas neste fim de semana. E ainda: Fogo destrói palco principal de um dos maiores eventos de música eletrônica do mundo.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!