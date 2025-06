Assista à íntegra da Edição Digital do JR 24 Horas desta quinta (19)

A Defesa Civil do Rio Grande do Sul reforçou o alerta vermelho para chuva intensa no estado até sábado (21). Nesta quarta-feira (19), uma grávida com 9 meses e meio de gestação precisou ser resgatada no município de Mata, que ficou ilhado por conta dos temporais. O volume de chuvas pode chegar a 100 mm por dia em mais de 300 municípios gaúchos. A orientação da Defesa Civil é evitar áreas com risco de inundação. E ainda: Deputados e senadores ampliam crédito consignado para trabalhadores de aplicativo.



