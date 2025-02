Assista à íntegra da Edição Digital do JR 24 Horas desta quinta (20)

Confira nesta edição do JR 24 Horas: O Rio de Janeiro teve um aumento de 370% nos registros de incêndios florestais, nos primeiros 45 dias do ano. Foram mais de 2 mil ocorrências no estado, segundo o Corpo de Bombeiros. A falta de chuva e as altas temperaturas estão entre as razões apontadas para o aumento. E ainda: Operação policial contra tráfico de drogas na Bahia mobiliza 400 agentes.



