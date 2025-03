Assista à íntegra da edição digital do JR 24 Horas desta quinta (20)

Confira nesta edição do JR 24 Horas: A Polícia Federal realiza nesta quarta-feira (20) uma operação contra uma organização criminosa de tráfico internacional de drogas. Os suspeitos teriam enviado dois mil fuzis de Miami, nos Estados Unidos, para o Rio de Janeiro. Uma pessoa foi presa em flagrante por atirar contra os policiais, que cumpriram mandados de busca e apreensão na zona oeste do Rio. E ainda: Brasil sobe oito posições e ocupa 36º no ranking global da felicidade.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!