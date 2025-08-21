Assista à íntegra da Edição Digital do JR 24 Horas desta quinta (21)

Confira nesta edição do JR 24 Horas: A Polícia Federal realizou uma operação contra fraudes bancárias e a programas sociais, executando mandados de prisão e busca na cidade de São Paulo e em oito municípios do Rio de Janeiro . Os investigados enfrentam acusações de estelionato qualificado, crimes financeiros, corrupção, lavagem de dinheiro e organização criminosa. O esquema, que envolvia mais de 330 empresas fictícias, resultou em um prejuízo de R$ 110 milhões ao sistema financeiro nacional.



