Assista à íntegra da Edição Digital do JR 24 Horas desta quinta (23)

Confira nesta edição do JR 24 Horas: Na Califórnia, a região de Los Angeles continua sofrendo com os incêndios florestais. Pelo menos 50 mil pessoas estão sob ordem de retirada caso as chamas comecem a chegar perto das casas. Segundo os meteorologistas, há previsão de chuva até o final de semana, o que deve ajudar a combater os focos de incêndio. E ainda: Neve cobre cidades da Flórida e diverte moradores.