Assista a íntegra da Edição Digital do JR 24 Horas desta quinta (24)

Confira nesta edição do JR 24 Horas: A polícia realizou uma operação contra o furto de cabos de cobre no Rio de Janeiro e em São Paulo. A quadrilha furtava cabos usados em telecomunicações e energia e vendia para ferros-velhos e metalúrgicas. Envolvidos em lavagem de dinheiro, eles utilizavam transações bancárias, compra de veículos de luxo, notas fiscais falsas e contratos simulados. E ainda: Incêndio florestal segue sem controle nos EUA.



