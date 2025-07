Assista à íntegra da Edição Digital do JR 24 Horas desta quinta (24)

Confira nesta edição do JR 24 Horas: Na Ásia, a Tailândia fechou a fronteira com o Camboja, depois que pelo menos 12 pessoas morreram em confrontos na região. A maioria das vítimas é de civis tailandeses. Autoridades dos dois países se acusam pelo início dos ataques, que aconteceram nesta quinta-feira (24). O confronto representa uma nova escalada de uma disputa territorial, que já dura mais de 100 anos e se intensificou nos últimos meses. E ainda: Banco Central confirma vazamento de 11 milhões de chaves Pix.



