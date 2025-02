Assista à íntegra da Edição Digital do JR 24 Horas desta quinta (27)

Confira nesta edição do JR 24 Horas: A taxa de desemprego do trimestre encerrado em janeiro teve uma leve alta, segundo o IBGE. O índice de desocupação chegou a 6,5%, aumento de 0,3 ponto percentual em relação ao trimestre encerrado em outubro. Na comparação com mesmo período do ano passado, houve queda de 1,1 ponto percentual. E inda: Quase 70 % das rodovias com mais mortes no Brasil precisam de melhoria urgente.



