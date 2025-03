Assista à íntegra da Edição Digital do JR 24 Horas desta quinta (27)

Confira nesta edição do JR 24 Horas: O IBGE divulgou a prévia da inflação do mês de março. O IPCA-15 teve alta de 0,64%. Em comparação com fevereiro, houve uma queda de 0,59 ponto percentual. A alta acumulada nos últimos 12 meses é de 5,26%. Todos os nove setores pesquisados apresentaram aumento de preço. E ainda: Presidente Lula chega ao Vietnã para dar sequência aos compromissos oficiais na Ásia.



