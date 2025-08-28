Assista à íntegra da Edição Digital do JR 24 Horas desta quinta (28)

Confira nesta edição do JR 24 Horas: Com apoio de outros órgãos, como o Ministério Público e a Agência Nacional do Petróleo, a Receita Federal realizou, nesta quinta-feira (28), uma operação contra fraudes no setor de combustíveis. Mandados de busca e apreensão foram cumpridos em oito estados. São 350 alvos, entre empresas e pessoas que estão em São Paulo, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Goiás, Rio de Janeiro e Santa Catarina. E ainda: Ataque russo deixa mortos e feridos na Ucrânia.



