Assista à íntegra da Edição Digital do JR 24 Horas desta quinta (28)

Receita Federal e Ministério Público combatem fraudes no setor de combustível. Ataque russo deixa mortos e feridos na Ucrânia.

Confira nesta edição do JR 24 Horas: Com apoio de outros órgãos, como o Ministério Público e a Agência Nacional do Petróleo, a Receita Federal realizou, nesta quinta-feira (28), uma operação contra fraudes no setor de combustíveis. Mandados de busca e apreensão foram cumpridos em oito estados. São 350 alvos, entre empresas e pessoas que estão em São Paulo, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Goiás, Rio de Janeiro e Santa Catarina. E ainda: Ataque russo deixa mortos e feridos na Ucrânia.

  • Crime organizado
  • Fortaleza (Cidade)
  • IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística)
  • Mercado financeiro
  • Paraná
  • Receita Federal
  • Rio de Janeiro (Cidade)
  • São Paulo (Cidade)
  • Ucrânia

