Assista à íntegra da Edição Digital do JR 24 Horas desta quinta (28)

Confira nesta edição do JR 24 Horas: Um agente penitenciário e três policiais civis ligados ao contraventor Rogério Andrade foram alvos de uma operação no Rio de Janeiro. Os quatro são investigados por, supostamente, fazerem parte de uma organização criminosa. O Ministério Público e a Polícia Civil apuram a participação dos agentes de segurança em um esquema de caça-níqueis, que seria chefiado pelo bicheiro. E ainda: Debaixo de muita neve, Coreia do Sul registra engavetamento com mais de 50 carros.