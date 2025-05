Assista à íntegra da Edição Digital do JR 24 Horas desta quinta (29)

O IGP-M, índice utilizado principalmente para o reajuste de aluguéis, caiu 0,49% em maio. Com o resultado, a alta acumulada é de 0,74% no ano e de 7,02% nos últimos 12 meses. Isso significa que um aluguel de R$ 1.500 pode subir para mais de R$ 1.600, numa eventual renovação de contrato feita em junho. Com a inflação geral na casa dos 5%, é possível tentar negociar melhores condições com proprietários e imobiliárias. E ainda: Desemprego fica praticamente estável no trimestre encerrado em abril.



