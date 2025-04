Assista à íntegra da Edição Digital do JR 24 Horas desta quinta (3)

Confira nesta edição do JR 24 Horas: Segundo Aneel, os brasileiros ficaram, em média, 10 horas e 15 minutos sem energia, no ano passado. De acordo com o relatório da Agência Nacional de Energia Elétrica, essas mais de 10 horas representam uma redução de 1,7% em relação a 2023. A Aneel registrou queda também na frequência das interrupções de luz que passou de 5,15 vezes para 4,89 vezes. E ainda: Um policial militar foi morto a tiros na madrugada desta quinta (3), no Rio de Janeiro.



