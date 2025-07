Assista à íntegra da Edição Digital do JR 24 Horas desta quinta (3)

Confira nesta edição do JR 24 Horas: A polícia do Rio de Janeiro foi às ruas nesta quinta-feira (3) para prender criminosos das duas maiores facções do país. A operação cumpriu mandados de prisão e de busca e apreensão em quatro estados: Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná e Mato Grosso do Sul. Os alvos são integrantes do PCC e do Comando Vermelho, que atuavam juntos no tráfico de drogas e armas no Complexo do Alemão, zona norte do Rio. E ainda: ONS determina aumento do uso de usinas térmicas para o fornecimento de energia no país.



