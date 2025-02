Assista à íntegra da Edição Digital do JR 24 Horas desta quinta (30)

Confira nesta edição do JR 24 Horas: Um representante dos bombeiros confirmou que não há sobreviventes do acidente com um avião comercial e um helicóptero militar em Washington, capital dos Estados Unidos. 64 vítimas estavam no avião e três soldados no helicóptero, que fazia um voo de treinamento. Depois da colisão, as duas aeronaves caíram no Rio Potomac, próximo ao aeroporto Ronald Reagan. E ainda: Polícia Federal apreende fuzis que seriam entregues à facção criminosa no Rio.