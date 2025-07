Assista à íntegra da Edição Digital do JR 24 Horas desta quinta (31)

Confira nesta edição do JR 24 Horas: O desemprego no Brasil caiu no trimestre encerrado em junho. Mais de seis milhões de pessoas estavam desempregadas de abril a junho. A taxa de desocupação foi de 5,8%, a menor da série histórica iniciada em 2012. A redução foi de 1,2 ponto percentual na comparação com o trimestre anterior, quando o desemprego estava em 7%. E ainda: SC: 13 cidades do estado registram temperatura negativa durante a madrugada.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!