Assista à íntegra da Edição Digital do JR 24 Horas desta quinta (5)

Confira nesta edição do JR 24 Horas: O setor do turismo cresceu quase 6% no primeiro trimestre deste ano, melhor resultado desde o início da série histórica da Fecomercio São Paulo. O turismo nacional faturou no primeiro trimestre deste ano R$ 55,4 bilhões, acumulando alta de 5,8% no período. O desempenho recorde supera o faturamento de mais de R$ 52 bilhões registrado nos primeiros três meses de 2014. E ainda: Rio confirma quarta morte por oropouche em 2025.



