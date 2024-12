Assista à íntegra da Edição Digital do JR 24 Horas desta quinta (5)

Confira nesta edição do JR 24 Horas: Um acidente envolvendo dois ônibus e uma carreta deixou cinco mortos na BR-110, na Bahia, próximo à divisa com Sergipe. De acordo com testemunhas, o acidente foi causado pela falta de sinalização no local onde havia uma carreta capotada. Mais de 20 pessoas ficaram feridas e foram encaminhadas para hospitais da região. E ainda: Policial militar que jogou homem em rio é preso em São Paulo.