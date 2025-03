Assista à íntegra da edição digital do JR 24 Horas desta segunda (10)

Pelo menos quatro pessoas morreram e nove ficaram feridas em um incêndio em um abrigo para pessoas em situação de rua em São José dos Campos (SP). O fogo começou por volta da meia-noite desta segunda-feira (10) e a polícia informou que o incêndio foi criminoso. O suspeito está preso. Esta segunda-feira (10) também é o último dia para o pagamento do saque aniversário do FGTS para trabalhadores demitidos sem justa causa entre janeiro de 2020 e fevereiro deste ano.



