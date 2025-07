Assista à íntegra da Edição Digital do JR 24 Horas desta segunda (14)

Confira nesta edição do JR 24 Horas: O Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, deve apresentar, nesta segunda-feira (14), o parecer sobre o primeiro núcleo de investigados pela tentativa de golpe. O ex-presidente Jair Bolsonaro e outros sete réus podem ser considerados culpados pela PGR. O relator do processo é o ministro Alexandre de Moraes, do STF. Depois do parecer, as defesas dos investigados têm até 15 dias para se manifestar. O ex-ajudante de ordens de Bolsonaro, o tenente-coronel Mauro Cid, vai prestar um novo depoimento ao Supremo também nesta segunda (14). E ainda: fogo destrói áreas de visitação no Grand Canyon.



