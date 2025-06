Assista à íntegra da Edição Digital do JR 24 Horas desta segunda (16)

Confira nesta edição do JR 24 Horas: O índice de atividade econômica do Banco Central apresentou um crescimento de 0,2% em abril. Este resultado representa uma desaceleração de meio ponto percentual comparado a março, que registrou um aumento de 0,7%. No acumulado do ano, a alta atinge 13,5%, enquanto nos últimos 12 meses, a expansão é de 4%. E ainda: Pix automático começa a funcionar de forma ampla, a partir desta segunda (16).



