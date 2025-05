Assista a íntegra da Edição Digital do JR 24 Horas desta segunda (19)

Confira nesta edição do JR 24 Horas: Termina nesta segunda-feira (19) o prazo para regulamentar o título de eleitor e assim evitar o cancelamento do documento. A regularização pode ser feita presencialmente nos cartórios eleitorais, pelo site da Justiça Eleitoral ou pelo aplicativo e-Título. Quem não votou nas últimas três eleições, não justificou e não pagou multa pela ausência, precisa regularizar a situação. Mais de cinco milhões de pessoas estão com a situação irregular, segundo o Tribunal Superior Eleitoral. E Ainda: Internações por doenças intestinais cresceram 61%.



