Assista à íntegra da Edição Digital do JR 24 Horas desta segunda (2)

Confira nesta edição do JR 24 Horas: O mercado financeiro reduziu as projeções da inflação e do crescimento do PIB brasileiro para 2025. A expectativa de crescimento da inflação caiu de 5,5% para 5,46% este ano, com o indicador permanecendo acima do teto de 4,5% por cento. Já a projeção do PIB, que é a soma de todos os serviços e bens produzidos no país, teve uma leve queda de 2,14% para 2,13% de crescimento neste ano, segundo mais de 100 instituições financeiras ouvidas pelo Banco Central. E ainda: Seleção brasileira se apresenta para a estreia do técnico Carlo Ancelotti.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!