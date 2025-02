Assista à íntegra da Edição Digital do JR 24 Horas desta segunda (24)

Confira nesta edição do JR 24 Horas: As fortes chuvas no Acre causaram o rompimento de um trecho da BR-364, isolando quatro cidades. O Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes afirmou que um trabalho paliativo será necessário. A Defesa Civil alerta para o risco de novas erosões devido à possibilidade de mais chuva na região. E ainda: Estado de São Paulo atinge nível epidêmico de dengue.



