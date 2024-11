Assista à íntegra da edição digital do JR 24 Horas desta segunda (25)

A polícia do Rio de Janeiro realizou uma operação para combater supostas fraudes em planos de saúde envolvendo advogados, médicos e empresas que atuam na área da saúde. Os envolvidos utilizavam ações judiciais para acelerar aprovações de cirurgias com preços elevados pagas pelos planos. E ainda: Primeira parcela do 13º deve ser paga até sexta (29).