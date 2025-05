Assista a íntegra da Edição Digital do JR 24 Horas desta segunda (26)

Confira nesta edição do JR 24 Horas: A saúde mental dos trabalhadores deverá ser avaliada com maior atenção pelas empresas, conforme estabelece a nova versão da Norma Regulamentadora nº 1 (NR-1), do Ministério do Trabalho. As novas regras entram em vigor nesta segunda-feira (26), inicialmente em caráter educativo, ou seja, multas e punições só poderão ser aplicadas a partir de 25 de maio de 2026. A atualização da norma exige que as empresas mapeiem e gerenciem riscos como estresse, assédio e sobrecarga de trabalho. E ainda: Segunda parcela do 13º do INSS começa a ser paga nesta segunda (26).



