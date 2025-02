Assista à íntegra da Edição Digital do JR 24 Horas desta segunda (27)

Confira nesta edição do JR 24 Horas: Após adiar em um dia a divulgação do resultado do SISU, por instabilidades no site, o Ministério da Educação publicou nesta segunda-feira (27) a seleção dos candidatos. Mais de 254 mil estudantes foram aprovados. As matrículas começam hoje e vão até sexta-feira (31). E ainda: Restos de pássaros são encontrados em motores de avião acidentado na Coreia do Sul.