Assista à íntegra da Edição Digital do JR 24 Horas desta segunda (3)

Confira nesta edição do JR 24 Horas: Começou nesta segunda-feira (3), na Espanha, o julgamento do ex-presidente da federação de futebol do país, que deu um beijo forçado na jogadora Jenni Hermoso durante uma cerimônia de entrega de medalhas. A promotoria pede uma pena de dois anos e meio de prisão para Luis Rubiales: um ano por agressão sexual e um ano e meio por coação. E ainda: Polícia russa investiga explosão em prédio de luxo.