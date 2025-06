Assista à íntegra da Edição Digital do JR 24 Horas desta segunda (30)

Confira nesta edição do JR 24 Horas: A Polícia Civil do Rio de Janeiro coordenou, na manhã de segunda-feira (30), uma operação de combate à violência contra a mulher. As investigações apontam que os suspeitos se organizavam pela internet para cometer estupro virtual, tortura, misoginia e racismo. Os crimes eram transmitidos em plataformas de conversa como o Discord. Foram cumpridos mandados de prisão e busca e apreensão em Duque de Caxias e Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense, e nos estados do Amazonas, Bahia, Goiás, Minas Gerais, Piauí, Santa Catarina e São Paulo, além do Distrito Federal. A operação começou a ser planejada após uma mãe denunciar a divulgação de imagens íntimas da filha. Seis mulheres já foram identificadas como vítimas. E ainda: Onda de calor atinge países do sul da Europa.



