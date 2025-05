Assista a íntegra da Edição Digital do JR 24 Horas desta segunda (5)

Confira nesta edição do JR 24 Horas: Três em cada 10 brasileiros de 15 a 64 anos são analfabetos funcionais. Isso significa dizer que cerca de 29% da população não sabem ler e escrever ou têm conhecimento limitado, a ponto de não compreenderem frases simples, números de telefone e preços de produtos. Em 2018, o índice era o mesmo. Os dados foram divulgados hoje pelo Inaf, o indicador de alfabetismo funcional. E ainda: Polícia faz operação contra quadrilha que desviou recursos de entidade de caridade do MS.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!