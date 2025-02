Assista à íntegra da Edição Digital do JR 24 Horas desta sexta (14)

Confira nesta edição do JR 24 Horas: O quarto trimestre de 2024 encerrou com a taxa de desemprego estável, segundo o IBGE. Ela ficou em 6,2%, enquanto a taxa de desocupação foi de 6,6%, a menor da série histórica iniciada em 2012. E ainda: São Paulo confirma seis mortes por febre amarela em 2025.



