Assista à íntegra da edição digital do JR 24 Horas desta sexta (14)

Confira nesta edição do JR 24 Horas: As vendas do varejo apresentaram uma queda de 0,1% em janeiro em comparação com dezembro de 2024. Este é o terceiro mês consecutivo de retração no setor. No entanto, ao longo dos últimos 12 meses, houve um crescimento acumulado de 4,7%. E ainda: Taxa zero para importação de nove tipos de alimentos começa a valer nesta sexta (14).



