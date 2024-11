Assista à íntegra da Edição Digital do JR 24 Horas desta sexta (15)

Confira nesta edição do JR 24 Horas: Imagens de câmeras de segurança divulgadas nesta sexta (15) mostram o autor das explosões em frente ao Supremo Tribunal Federal, Francisco Wanderley, em uma loja comprando fogos de artifício. Os pagamentos foram feitos no cartão de débito. Segundo a polícia, Francisco modificou os fogos de artifício de forma caseira para que as explosões ficassem mais potentes. E ainda: No Rio de Janeiro, G20 Social chega ao segundo dia de debates.