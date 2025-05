Assista a íntegra da Edição Digital do JR 24 Horas desta sexta (16)

Confira nesta edição do JR 24 Horas: O Ministério da Agricultura confirmou o primeiro foco de gripe aviária em granja comercial no país. A detecção ocorreu no Rio Grande do Sul, no município de Montenegro, que fica a 60 quilômetros da capital Porto Alegre. O ministério lembra que a doença não é transmitida para humanos pelo consumo de carnes ou ovos de galinha. E ainda: Começa a valer nesta sexta (16) a portabilidade entre bancos no consignado CLT.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!