Assista a íntegra da Edição Digital do JR 24 Horas desta sexta (18)

Confira nesta edição do JR 24 Horas: Um ataque a tiros na Universidade Estadual da Flórida terminou com duas pessoas mortas e cinco feridas. O atirador, identificado como Phoenix Ikner, de 20 anos, é filho de um policial. O rapaz pegou uma arma antiga que estava guardada em casa, foi até campus da universidade e fez os disparos. Houve correria pelas ruas, pânico, e muitos alunos se esconderam até mesmo dentro das salas de aula. E ainda: EUA fazem ofensiva militar contra Houthis no Iêmen.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!