Assista à íntegra da Edição Digital do JR 24 Horas desta sexta (18)

Confira nesta edição do JR 24 Horas: A Polícia Federal realizou mandados de busca e apreensão na casa do ex-presidente Jair Bolsonaro em Brasília , em operação autorizada pelo ministro Alexandre de Moraes. Bolsonaro deverá usar tornozeleira e está proibido de contatar diplomatas estrangeiros ou acessar redes sociais. Foram apreendidos um celular, 14 mil dólares e 8 mil reais em dinheiro. E ainda: Enchente mata pelo menos quatro pessoas na Coreia do Sul.



