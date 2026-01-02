Logo R7.com
RecordPlus
Entrar
JR 24H

Assista à íntegra da Edição Digital do JR 24 Horas desta sexta (2)

Ex-assessor de Jair Bolsonaro é preso pela Polícia Federal no Paraná. Sobe para 47 o número de mortos em explosão de bar na Suíça

Conteúdo Exclusivo|Do R7

  • Google News

Confira nesta edição do JR 24 Horas: A Polícia Federal prendeu, nesta sexta-feira (2), o ex-assessor de Jair Bolsonaro, Filipe Martins, em Ponta Grossa, no Paraná. A prisão foi determinada pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal. E ainda: Sobe para 47 o número de mortos em explosão de bar na Suíça.

O PlayPlus agora é RecordPlus: mais conteúdo da RECORD para você, ao vivo e de graça. Baixe o app aqui!

  • rio-de-janeiro-estado
  • incendio
  • suica
  • sao-paulo-estado
  • policia-civil
  • jair-bolsonaro
  • jr-24h

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.