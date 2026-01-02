Assista à íntegra da Edição Digital do JR 24 Horas desta sexta (2)
Ex-assessor de Jair Bolsonaro é preso pela Polícia Federal no Paraná. Sobe para 47 o número de mortos em explosão de bar na Suíça
Confira nesta edição do JR 24 Horas: A Polícia Federal prendeu, nesta sexta-feira (2), o ex-assessor de Jair Bolsonaro, Filipe Martins, em Ponta Grossa, no Paraná. A prisão foi determinada pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal. E ainda: Sobe para 47 o número de mortos em explosão de bar na Suíça.
O PlayPlus agora é RecordPlus: mais conteúdo da RECORD para você, ao vivo e de graça. Baixe o app aqui!
Últimas
Lancha afunda em Angra dos Reis, no Rio de Janeiro
O naufrágio pode ter sido causado pela colisão com um barco maior ou por pedras que estavam submersas
Sobe para 47 o número de mortos em explosão de bar na Suíça
A polícia afirmou que pode levar dias ou até mesmo semanas para que a identificação dos mortos seja finalizada
Ex-assessor de Jair Bolsonaro é preso pela Polícia Federal no Paraná
Filipe Martins teria descumprido medidas cautelares ao fazer uso das redes sociais mesmo sabendo que era proibido
Assista à íntegra da Edição Digital do JR 24 Horas desta quinta (1°)
2026 começa com bandeira verde e sem custo extra na conta de luz. Bailes funk em São Paulo perturbam moradores até o amanhecer
Bailes funk em São Paulo perturbam moradores até o amanhecer
Em diferentes bairros, houve aglomeração de jovens e carros com som alto, além de consumo deliberado de bebidas alcóolicas e muito lixo espalhado pelo chão
2026 começa com bandeira verde e sem custo extra na conta de luz
Decisão reflete cenário mais favorável de geração de energia, com reservatórios em níveis adequados e menor necessidade de acionar usinas termelétricas
Explosão em bar de estação de esqui na Suíça deixa dezenas de mortos
Bombeiros disseram que não há indícios de artefato explosivo, mas há a possibilidade de a explosão ter sido causada por gás ou equipamentos internos
Assista à íntegra da Edição Digital do JR 24 Horas desta quarta (31)
Países asiáticos comemoram a chegada de 2026 com fogos de artifício. Colisão entre trens em rota para Machu Picchu deixa um morto e 40 feridos
Metrô de São Paulo terá operação 24 horas no Réveillon
Estações da Linha 2-Verde estarão abertas durante toda a madrugada na virada do ano
Países asiáticos comemoram a chegada de 2026 com fogos de artifício
Em Auckland, na Nova Zelândia, a tradicional queima ocorreu na Sky Tower, o edifício mais alto do país
Colisão entre trens em rota para Machu Picchu deixa um morto e 40 feridos
Acidente ocorreu no Peru, com três brasileiros entre os feridos; autoridades investigam causas
Réveillon de Copacabana pode bater recorde de público
O evento no Rio de Janeiro espera mais de 2,5 milhões para a virada do ano
Ex-presidente Bolsonaro passará por endoscopia para avaliar refluxo
Bolsonaro permanece internado há uma semana sem melhora na crise de soluços
JR ENTREVISTA: Agro responde por 25% da economia e puxa alta do PIB em 2025, diz diretor da CNA
Maciel Silva fala sobre os números positivos da agropecuária brasileira, a despeito dos prejuízos das condições climáticas