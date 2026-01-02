Assista à íntegra da Edição Digital do JR 24 Horas desta sexta (2)

Confira nesta edição do JR 24 Horas: A Polícia Federal prendeu, nesta sexta-feira (2), o ex-assessor de Jair Bolsonaro, Filipe Martins, em Ponta Grossa, no Paraná. A prisão foi determinada pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal. E ainda: Sobe para 47 o número de mortos em explosão de bar na Suíça.



