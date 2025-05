Assista à íntegra da Edição Digital do JR 24 Horas desta sexta (2)

A China falou pela primeira vez, nesta sexta-feira (2), em negociar com os americanos sobre tarifas comerciais.Em um comunicado oficial, o Ministério do Comércio chinês disse que está avaliando uma proposta para iniciar conversas com os Estados Unidos. De acordo com a pasta, os americanos precisam demonstrar sinceridade e interesse em negociar. Os dois países se enfrentam em uma guerra tarifária, que está mexendo com o mercado global, desde o início de abril. E ainda: pai e filho ajudam a desencalhar tubarão na Austrália.



