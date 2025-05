Assista a íntegra da Edição Digital do JR 24 Horas desta sexta (23)

Confira nesta edição do JR 24 Horas: Subiu para 14 o número de mortes por dengue na cidade de São Paulo em 2025. Quatro novos óbitos foram confirmados pela Secretaria Municipal de Saúde, elevando o alerta das autoridades. As vítimas mais recentes são três homens, todos com comorbidades, e uma mulher, sem doenças pré-existentes. E ainda: Governo registra recorde de inscritos no programa Mais Médicos.



