Assista à íntegra da Edição Digital do JR 24 Horas desta sexta (24)

Confira nesta edição do JR 24 Horas: O IBGE divulgou nesta sexta (24) a prévia da inflação de janeiro. O IPCA-15 ficou em 0,11% no mês, o que mostra uma desaceleração em relação a dezembro, quando o índice foi de 0,34%. A alta acumulada nos últimos 12 meses é de 4,5%. E ainda: 0,5% dos pagamentos em 2024 foram feitos com cheque.