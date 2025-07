Assista à íntegra da Edição Digital do JR 24 Horas desta sexta (25)

Confira nesta edição do JR 24 Horas: O IPCA-15, que é a prévia da inflação, voltou a subir em julho, segundo os números divulgados, nesta sexta (25), pelo IBGE. O índice registrou alta de 0,33%, 0,07 ponto percentual acima do mês anterior. Nos últimos 12 meses, o acumulado é de 5,3% acima do teto da meta do Banco Central. Cinco dos nove grupos pesquisados mostraram aumento nos preços. E ainda: Teto de escola desaba e mata sete crianças na Índia.



