Assista à íntegra da Edição Digital do JR 24 Horas desta sexta (27)

Confira nesta edição do JR 24 Horas: Foi divulgada nesta sexta (27) a causa da morte de Juliana Marins, a brasileira que caiu durante uma trilha em um vulcão, na Indonésia. Segundo o médico responsável pela autópsia, Juliana morreu pelo impacto da queda. Ela teve fraturas no tórax, ombro, coluna e coxa, o que teria provocado sangramento e danos a órgãos vitais. E ainda: Desemprego cai para 6,2% em maio e emprego com carteira assinada bate recorde no trimestre.



