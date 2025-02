Assista à íntegra da Edição Digital do JR 24 Horas desta sexta (28)

Confira nesta edição do JR 24 Horas: O Ministério da Gestão irá divulgar ao longo desta sexta-feira (28) a lista de aprovados de nível superior no Concurso Nacional Unificado (CNU). Os resultados estarão disponíveis na área do candidato no site da Fundação Cesgranrio. E ainda: Aposentados e pensionistas do INSS terão benefícios de março antecipados.



